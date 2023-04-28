Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Бывший аналитик ЦРУ Биб заявил, что Байден скрыл истинное положение дел на Украине

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Бывший аналитик ЦРУ Биб заявил, что Байден скрыл истинное положение дел на Украине
Фото: whitehouse

Слитые документы Пентагона показали, что президент Соединенных Штатов Джо Байден скрыл истинное положение дел на Украине. Об этом написал в материале для издания Responsible Statecraft экс-главный аналитик ЦРУ по РФ Джордж Биб.

— Не сумев заложить основу для переговоров внутри страны и за границей, Байден может оказаться перед неудобным выбором между наблюдением за развалом Украины, несмотря на его обещание предотвратить это, и эскалацией в результате вмешательства Америки или Североатлантического альянса, чреватой той самой военной конфронтацией с Россией, от которой он открещивается, — высказался он.

По мнению Биба, администрация Байдена не делает ничего для подготовки общественности США к мирному разрешению конфликта на Украине или успеху ВС России на поле боя, который заставит Штаты «с тоской вспоминать упущенную возможность урегулирования».

— Точно так же, как это было во Вьетнаме и Ираке. Правда рано или поздно вскроется. Если брать эти болезненные эпизоды за ориентир, вряд ли избиратели обрадуются известию о том, что их в очередной раз обманули, теперь с Украиной, — заключил экс-главный аналитик ЦРУ.

Военная поддержка украинской армии со стороны западных стран прекратится, если в результате президентских выборов в Соединенных Штатах в 2024 году к власти придут представители Республиканской партии. Таким мнением поделился обозреватель газеты The Hill Брэд Дресс.

Украина СМИ Утечки данных Пентагон Джо Байден
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Кутьева
Екатерина Кутьева

Как преобразился столичный район Раменки

Михаил Антонцев
Михаил Антонцев

Вселяем желание побеждать

Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Непотерянное поколение: почему не стоит торопиться с выводами о молодежи

Никита Миронов
Никита Миронов

Зеленский довоюется до нового Майдана

Антон Кузнецов
Антон Кузнецов

Время экспедиций: поисковики открыли сезон

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Мирный атом — оружие санкций

Александр Лосото
Александр Лосото

С кого спрашивать за профилактику: нужна ли в России «мобильная» диспансеризация

Все мнения
О проекте