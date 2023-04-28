Бывший аналитик ЦРУ Биб заявил, что Байден скрыл истинное положение дел на Украине

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Слитые документы Пентагона показали, что президент Соединенных Штатов Джо Байден скрыл истинное положение дел на Украине. Об этом написал в материале для издания Responsible Statecraft экс-главный аналитик ЦРУ по РФ Джордж Биб.

— Не сумев заложить основу для переговоров внутри страны и за границей, Байден может оказаться перед неудобным выбором между наблюдением за развалом Украины, несмотря на его обещание предотвратить это, и эскалацией в результате вмешательства Америки или Североатлантического альянса, чреватой той самой военной конфронтацией с Россией, от которой он открещивается, — высказался он.

По мнению Биба, администрация Байдена не делает ничего для подготовки общественности США к мирному разрешению конфликта на Украине или успеху ВС России на поле боя, который заставит Штаты «с тоской вспоминать упущенную возможность урегулирования».

— Точно так же, как это было во Вьетнаме и Ираке. Правда рано или поздно вскроется. Если брать эти болезненные эпизоды за ориентир, вряд ли избиратели обрадуются известию о том, что их в очередной раз обманули, теперь с Украиной, — заключил экс-главный аналитик ЦРУ.

Военная поддержка украинской армии со стороны западных стран прекратится, если в результате президентских выборов в Соединенных Штатах в 2024 году к власти придут представители Республиканской партии. Таким мнением поделился обозреватель газеты The Hill Брэд Дресс.