Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины

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Воздушную тревогу объявили по всей территории Украины в пятницу, 28 апреля. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.

Ранее воздушная тревога была объявлена в Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Полтавской и Кировоградской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Позже сигнал тревоги прозвучал в Киеве, Киевской, Винницкой, Житомирской и Черкасской областях.

Согласно данным онлайн-карты, в остальных регионах воздушная тревога прозвучала почти одновременно в 4:18 (совпадает с московским временем), сообщает РИА Новости.

22 апреля в столице Харьковской области поздно вечером были слышны звуки взрывов. Украинские СМИ написали о том, что в Харькове прогремели несколько взрывов.

В Харькове уже несколько раз объявляли воздушную тревогу. Власти города советовали местным жителям не выходить на улицы и оставаться в домах или в укрытиях. Горожане сообщали, что в городе периодически виднеются столбы дыма. Никаких данных о пострадавших не приходило, как и подробностей происходящего.