В поселении Внуковском благоустроят вход в Ульяновский лесопарк

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Москва, Новомосковский административный округ, Ульяновский лесопарк Карта всех событий

В поселении Внуковском специалисты планируют благоустроить вход в Ульяновский лесопарк. Об этом в пятницу, 28 апреля, сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Изначально планировалось отдать этот участок на Ильинской улице площадью 0,15 гектара под дачное строительство.

— Однако из-за отсутствия подъездных дорог и близости зеленого массива было принято решение не выставлять участок на торги и благоустроить в этом месте вход в парковую зону, — сказала она.

Как сообщает официальный сайт мэра Москвы, за последние 10 лет в столице создали 886 парков и зеленых территорий.

В столице идет активное развитие парковой зоны: так, с 2016 года в городе создают парк «Яуза». По словам главы города Сергея Собянина, он будет самым большим по протяженности в Европе.

В частности, в парке «Яуза» приступили к обустройству новых экомаршрутов. На текущий момент ведется обустройство экомаршрутов протяженностью свыше 1,6 километра. Вдоль Яузы специалисты демонтировали деревянные настилы и подготовили металлокаркас будущих экотроп.