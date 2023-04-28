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В поселении Внуковском благоустроят вход в Ульяновский лесопарк

Араз Салехов
Город
В поселении Внуковском благоустроят вход в Ульяновский лесопарк
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва
Москва, Новомосковский административный округ, Ульяновский лесопарк Карта всех событий

В поселении Внуковском специалисты планируют благоустроить вход в Ульяновский лесопарк. Об этом в пятницу, 28 апреля, сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Изначально планировалось отдать этот участок на Ильинской улице площадью 0,15 гектара под дачное строительство.

— Однако из-за отсутствия подъездных дорог и близости зеленого массива было принято решение не выставлять участок на торги и благоустроить в этом месте вход в парковую зону, — сказала она.

Как сообщает официальный сайт мэра Москвы, за последние 10 лет в столице создали 886 парков и зеленых территорий.

В столице идет активное развитие парковой зоны: так, с 2016 года в городе создают парк «Яуза». По словам главы города Сергея Собянина, он будет самым большим по протяженности в Европе.

В частности, в парке «Яуза» приступили к обустройству новых экомаршрутов. На текущий момент ведется обустройство экомаршрутов протяженностью свыше 1,6 километра. Вдоль Яузы специалисты демонтировали деревянные настилы и подготовили металлокаркас будущих экотроп.

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