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В Киеве заявили о повреждении электросети после взрывов

Лейла Алиева

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В Киеве заявили о повреждении электросети после взрывов
Фото: Unsplash

В Оболонском районе Киева в результате взрывов была повреждена локальная линия электросети. Об этом в пятницу, 28 апреля, заявил начальник городской военной администрации Сергей Попко.

— В Оболонском районе столицы перебита локальная линия электросетей, — приводит его слова РИА Новости.

Утром в этот же день местные СМИ сообщили, что в Киеве прогремели взрывы. Позже администрация города проинформировала о работе системы противовоздушной обороны.

22 апреля в столице Харьковской области поздно вечером были слышны звуки взрывов. Украинские СМИ написали, что в Харькове прогремели несколько ударов.

В Харькове уже несколько раз объявляли воздушную тревогу. Власти города советовали местным жителям не выходить на улицы и оставаться в домах или в укрытиях. Горожане сообщали, что в городе периодически виднеются столбы дыма. При этом данных о пострадавших не приходило, как и подробностей происходящего.

В воскресенье, 25 декабря, сирены воздушной тревоги прозвучали по всей территории Украины. Тревогу объявили почти одновременно во всех регионах.

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