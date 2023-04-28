Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Запуск сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy отложили из-за удара молнии по стартовой площадке

Араз Салехов
В мире
Запуск сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy отложили из-за удара молнии по стартовой площадке
Фото: Роскосмос

Запуск сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy отложили из-за удара молнии по стартовой площадке. Об этом стало известно в пятницу, 28 апреля.

На кадрах виден разряд молнии по стартовой площадке. Непогода заставила отложить запуск ракеты на неопределенный срок. Falcon Heavy — ракета, произведенная компанией SpaceX. Владельцем организации является американский бизнесмен Илон Маск.

На прошлой неделе ракета-носитель с прототипом космического корабля Starship, запуск которой произошел 20 апреля, взорвалась через четыре минуты после старта. При этом в пресс-службе SpaceX отметили, что испытательный запуск будет считаться успешным, если ракета сможет оторваться от стартового стола.

После взрыва корабля состояние Маска сократилось на 12,6 миллиарда долларов. По итогам отчета Tesla за первый квартал чистая прибыль Маска снизилась на 24 процента и составила 2,51 миллиарда долларов. Прибыль на акцию при этом равнялась 0,85 доллара.

Почему запуск ракеты с кораблем Starship Илона Маска кончился взрывом — в материале «Вечерней Москвы».

Космос Илон Маск SpaceX США
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Кутьева
Екатерина Кутьева

Как преобразился столичный район Раменки

Михаил Антонцев
Михаил Антонцев

Вселяем желание побеждать

Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Непотерянное поколение: почему не стоит торопиться с выводами о молодежи

Никита Миронов
Никита Миронов

Зеленский довоюется до нового Майдана

Антон Кузнецов
Антон Кузнецов

Время экспедиций: поисковики открыли сезон

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Мирный атом — оружие санкций

Александр Лосото
Александр Лосото

С кого спрашивать за профилактику: нужна ли в России «мобильная» диспансеризация

Все мнения
О проекте