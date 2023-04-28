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Запуск сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy отложили из-за удара молнии по стартовой площадке. Об этом стало известно в пятницу, 28 апреля.

На кадрах виден разряд молнии по стартовой площадке. Непогода заставила отложить запуск ракеты на неопределенный срок. Falcon Heavy — ракета, произведенная компанией SpaceX. Владельцем организации является американский бизнесмен Илон Маск.

На прошлой неделе ракета-носитель с прототипом космического корабля Starship, запуск которой произошел 20 апреля, взорвалась через четыре минуты после старта. При этом в пресс-службе SpaceX отметили, что испытательный запуск будет считаться успешным, если ракета сможет оторваться от стартового стола.

После взрыва корабля состояние Маска сократилось на 12,6 миллиарда долларов. По итогам отчета Tesla за первый квартал чистая прибыль Маска снизилась на 24 процента и составила 2,51 миллиарда долларов. Прибыль на акцию при этом равнялась 0,85 доллара.

Почему запуск ракеты с кораблем Starship Илона Маска кончился взрывом — в материале «Вечерней Москвы».