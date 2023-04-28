Песков: Подразделения бойцов СВО примут участие в параде Победы

Фото: Администрация президента РФ

Подразделения бойцов специальной военной операции примут участие в параде Победы. Об этом в пятницу, 28 апреля, сообщил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

Он отметил, что подробности о проведении мероприятия могут уточнить в Министерстве обороны Российской Федерации.

По словам Пескова, бойцы действительно будут участвовать в параде, но лучше дождаться самого мероприятия, передает ТАСС.

С 27 апреля по 10 мая 2023 года Красная площадь будет закрыта для посещения. Это связано с подготовкой и проведением торжественных мероприятий, посвященных празднованию 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

Подготовительные работы на Красной площади начались 22 апреля. Строители занимаются монтажом трибун для зрителей, которые соберутся на парад, по обе стороны Мавзолея Ленина.

Песков сообщил, что президент России Владимир Путин выступит с речью на параде Победы на Красной площади.

Праздник в Москве и других городах России в 2023 году будет проходить в смешанном формате. Так, в регионах состоятся очные и онлайн-мероприятия, посвященные памяти о Великой Отечественной войне, в том числе акция «Бессмертный полк».