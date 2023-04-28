Следствие запросило для Елены Блиновской домашний арест

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Следствие запросило домашний арест для блогера Елены Блиновской, которая обвиняется в неуплате налогов на сумму более 918 миллионов рублей. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в пятницу, 28 апреля.

— В ближайшее время с участием представителей прокуратуры Москвы Пресненский районный суд рассмотрит вопрос об избрании в отношении Елены Блиновской пресечения в виде домашнего ареста, — рассказала она.

В рамках судебного заседания также рассмотрят вопрос об определенных ограничениях связи для блогера, в частности полный запрет на использование интернета.

Во время допроса блогер полностью признала свою вину и раскаялась.

Блиновская была задержана утром 27 апреля при попытке пересечь границу. Видео задержания опубликовал СК РФ. Причиной стало уголовное дело, которое возбудили из-за неуплаты налогов на сумму более 918 миллионов рублей.