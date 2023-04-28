Суд в Москве изберет меру пресечения блогеру Блиновской

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Суд в ближайшее время изберет меру пресечения блогеру Елене Блиновской. Об этом в пятницу, 28 апреля, сообщили в пресс-службе Пресненского суда Москвы.

Отмечается, что материалы дела поступили на рассмотрение суда. При этом в данный момент судья занят на другом процессе, уточнили в пресс-службе.

Во время допроса блогер полностью признала свою вину и раскаялась.

Елену Блиновскую задержали утром 27 апреля при попытке пересечь границу. Причиной стало возбуждение уголовного дела из-за неуплаты налогов на сумму более 918 миллионов рублей, 43 миллиона из них Блиновская легализовала.

Покинуть страну она пыталась также по воздуху: у нее были куплены билеты в Казахстан. Как сообщали СМИ, кто-то мог ее предупредить о возможной попытке задержания, поэтому Блиновская решила сбежать на арендованном автомобиле.

Что известно о Блиновской, почему ею заинтересовались правоохранители и какое наказание может ожидать блогера — в материале «Вечерней Москвы».