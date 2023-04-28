Олеся Железняк выразила слова благодарности пришедшим на пункт отбора на контрактную службу

Фото: Youtube / Эмпатия Манучи

Заслуженная артистка Российской Федерации Олеся Железняк в пятницу, 28 апреля, посетила столичный пункт отбора на военную службу по контракту, расположенный по адресу улица Яблочкова, дом 5, строение 1. Она поддержала мужчин, отправляющихся на выполнение служебных задач.

Актриса отметила отличную организацию работы пункта отбора. По ее словам, в нем сделано все для удобства посетителей.

— Здесь прекрасно все организовано, как это все устроено — это удивительно. Тут все предусмотрено, чтобы было удобно, комфортно, все очень продумано: есть где переждать, вкусная столовая. Сказали, что кормят, как моих детей в школе, — поделилась Железняк.

Заслуженная артистка РФ добавила, что испытывает благоговение и благодарность перед теми, кто отправляется на выполнение служебных задач. Она пожелала им здоровья.

Единый пункт отбора на военную службу по контракту начал свою работу в Москве 3 апреля. «Вечерняя Москва» собрала подробную информацию о выплатах, льготах, а также о требованиях военкомата.

В столице также работает виртуальный помощник по вопросам о поступлении на контрактную службу и о мерах поддержки @MskContract_bot в Telegram. Кроме того, для москвичей работает горячая линия по телефону 117. Всю информацию о контрактной службе можно узнать на специальной странице contract.mos.ru.