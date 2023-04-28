Тематические карты «Тройка» выпустили в честь открытия Южного речного вокзала

Фото: Telegram / Дептранс Москвы

В честь открытия Южного речного вокзала в продажу поступили тематические карты «Тройка». Об этом в пятницу, 28 апреля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Отмечается, что тираж карт составил пять тысяч экземпляров. На них изображены женские фигуры, символизирующие пять морей: Черное, Белое, Балтийское, Азовское и Каспийское.

Приобрести тематические карты можно в билетных кассах на станциях Большой кольцевой линии (БКЛ) метро, пишет Telegram-канал «Дептранс Москвы».

22 апреля тематические карты «Тройка» в четырех дизайнах выпустили в столичном метро совместно с ЗАГС Москвы. Общий тираж тематических карт с дизайном составит 10 тысяч экземпляров.

24 апреля в продажу поступили тематические проездные «Единый» и карты «Тройка» в честь юбилея ЦСКА. Их можно приобрести на станциях БКЛ.

В 2023 году в автоматы и кассы по продаже билетов столичного метрополитена поступит около 6,5 миллиона транспортных карт «Тройка» с отечественным чипом.