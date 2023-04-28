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Суд оправдал обвиняемого в убийстве 23-летнего хоккеиста Дидура

Евгений Силаев
Происшествия
Суд оправдал обвиняемого в убийстве 23-летнего хоккеиста Дидура
Фото: shutterstock

Таганский суд Москвы оправдал предпринимателя Армена Куюмджи, обвиняемого в убийстве 23-летнего хоккеиста Романа Дидура. Об этом в пятницу, 28 апреля, сообщили в пресс-службе суда.

Отмечается, что ранее оправдательный приговор вынесла коллегия присяжных. Кроме того, после оглашения решения Куюмджи освободили из-под стражи в зале суда, передают «Известия».

Убийство произошло 24 апреля 2022 года. Роман Дидур поссорился с генеральным директором кафе. Конфликт между мужчинами завершился ножевым ударом прямиком в сердце, из-за чего спортсмен скончался до приезда врачей.

Примерно через три часа полицейские установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался 37-летний предприниматель. Он находился в съемной квартире на Николоямской улице.

Подробнее о той роковой ночи — в материале «Вечерней Москвы».

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