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Член ОП Виноградов: С 1 мая только «Почта России» будет доставлять пенсии по домам

Юлия Курганова
Общество
Член ОП Виноградов: С 1 мая только «Почта России» будет доставлять пенсии по домам
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

С 1 мая пенсии наличными по домам будет доставлять только «Почта России». Об этом сообщил член Общественной палаты (ОП), декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

До этой даты получить пенсии можно на банковский счет, лично в отделениях «Почты России», через почтальона или в кассах банков. А с 1 мая закон устанавливает право «Почты России» доставлять пенсии наличными, отметил эксперт.

По словам Виноградова, это было сделано для того, чтобы исключить из процесса доставки средств недобросовестных субъектов, которые допускали задержки выплат, передает агентство «Прайм».

— Таким образом, у пенсионеров по-прежнему остается несколько вариантов получения выплат: на банковский счет, в почтовом отделении или на дому. Исключена только возможность получения наличных средств в кассах кредитных организаций, то есть в банках, — объяснил юрист.

Ошибка в расчетах может привести к занижению суммы пенсионных выплат. О том, что делать, если пенсия рассчитана неправильно, «Вечерней Москве» рассказала член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова.

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