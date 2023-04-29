«Нахальный тип»: пользователи Сети осудили Зеленского за слова о соседях Украины

Фото: flickr/european_parliament

Пользователи Twitter раскритиковали пост президента Украины Владимира Зеленского, который осудил запрет на ввоз украинского зерна со стороны соседних государств и призвал главу Евросовета Шарля Мишеля найти решение ситуации.

Пользователи Сети не поддержали слова украинского лидера и посчитали их шуткой. Кроме того, часть людей высказалась, что Украине уже больше года помогает Евросоюз, но Зеленский продолжает диктовать свои условия.

«А Украина входит в ЕС?»; «Нахальный тип»; «Весь ЕС помогает тебе уже больше года, а ты еще собираешься диктовать условия?»; «Клоун»; «Нам не нужны ваши продукты с повышенным содержанием пестицидов. Спасибо», — написали пользователи под записью Зеленского в Twitter.

Бывший британский дипломат и профессор военных исследований Тим Уилласи-Уилси выразил мнение, что у Владимира Зеленского осталось полгода для достижения в военных действиях приемлемого для Запада результата.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя недавно заявил, что никакого движения в ситуации вокруг зерновой сделки нет. Он подчеркнул, что существуют вопросы по поводу работы Совместного координационного центра в Стамбуле, которые необходимо разрешить.