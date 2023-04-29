Фото: МЧС / Рязанская область

В Курганской области из-за природного пожара горят 25 строений в СНТ, огонь тушит авиация. Об этом в субботу, 29 апреля, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

— Авиация МЧС России и пожарно-спасательные подразделения ликвидируют пожар в пригороде Кургана. Ландшафтный пожар площадью пять гектаров перекинулся на постройки в садоводстве «Полянка-2». Огонь охватил 25 строений, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ликвидации возгорания участвуют 61 человек и 21 единица техники, передает Telegram-канал «МЧС России».

27 апреля стало известно, что крупный пожар в деревне Логоушка в Курганской области был локализован, пожарные отстояли 134 дома.

По последним данным, площадь горевших помещений превышала 6000 квадратных метров. Вокруг поселения горела трава на площади 80 гектаров. Местные жители были эвакуированы в пункты временного размещения. В результате пожара погиб один человек. На территории региона был введен режим чрезвычайной ситуации.