Московский зоопарк с 29 апреля будет работать до 21:00

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

График работы Московского зоопарка продлен до 21:00 с 29 апреля. Об этом сообщила пресс-служба зоосада.

— Световой день продолжает увеличиваться, и мы продлеваем график работы Московского зоопарка еще на один час. С 29 апреля прийти в гости к нашим обитателям можно с 09:00 до 21:00. Вход закрывается в 20:00, — говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас наступило лучшее время для посещения зоопарка. Кроме того, в данный период времени все животные максимально активны, а у некоторых из них наблюдается брачный период. Также в зоопарке можно посмотреть, как строят гнезда аисты, лебеди и хищные птицы, передает ТАСС.

В начале апреля Московский зоопарк показал будни волчицы Рады, которая прошлась по уличному вольеру. Она вышла из рва, окутанная солнечными лучами. Сотрудники зоосада сообщили, что Рада «май на хвосте несет».

В Московском зоопарке проживает множество видов животных. Недавно зоосад показал видео со степной кошкой, которая отдыхала, качаясь в красном гамаке.

Другой обитатель столичного зоопарка, манул Тимофей, начал худеть после зимы. Теперь он весит 4,2 килограмма, что является нормальным летним весом для него.