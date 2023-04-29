ВСУ нанесли массированный удар по Новой Каховке

Фото: gur.gov.ua

В Новой Каховке после массированного обстрела со стороны ВСУ пропало электричество. Об этом в субботу, 29 апреля, сообщила пресс-служба городской администрации.

— Новая Каховка и населённые пункты городского округа находятся под жесточайшим артиллерийским обстрелом со стороны боевиков ВСУ, — говорится в сообщении.

В Telegram-канале администрации местные власти призвали горожан находиться в укрытиях, чтобы сохранить свою жизнь и здоровье.

19 апреля в результате украинского артобстрела Новой Каховки пострадали люди. Отмечается, что мины ложились по Днепровскому проспекту в районе «Премьера» и на улице Карла Маркса в районе больницы. Кроме того, несколько человек были ранены в районе дома на улице Букина.

16 апреля ВСУ обстреляли территорию около собора в Донецке, где шло пасхальное богослужение. По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, армия страны в ночь на воскресенье выпустила 20 ракет из реактивной системы залпового огня по центральному Ворошиловскому району города.