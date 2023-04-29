ВС РФ нанесли удар ракетами по командованию украинской группировки войск «Херсон»

Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удар по командованию объединенной группировки войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Херсон». Об этом в субботу, 29 апреля, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Уточняется, что цель атаки была достигнута.

— Вечером 28 апреля Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по месту нахождения командного состава объединенной группировки войск ВСУ «Херсон», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства в Telegram.

Российские ракетные войска до этого поразили украинский объединенный штаб обороны Артемовска и подразделения «Иностранного легиона» в районе Константиновки. Также они нанесли групповой ракетный удар, который пришелся на пункты временной дислокации подразделений резерва ВСУ.

Также стало известно, что штурмовые отряды частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» прорывают оборону ВСУ за «дорогой жизни» в Артемовске. Согласно предоставленным данным, бойцы «Вагнера» расширяют зону подконтрольных территорий и становятся ближе к последнему пути по проселочным дорогам, по которым противник получает снабжение.