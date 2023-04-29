«Она мать четверых детей»: Канделаки заступилась за Блиновскую

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Телеведущая Тина Канделаки заступилась за блогершу Елену Блиновскую, которую обвиняют в легализации доходов, полученных преступным путем, и уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 918 миллионов рублей.

— Хочу напомнить, что Лену дерут на части, забывая о том, что она мать четверых детей. Это говорит о классовой ненависти, которая в нашей стране со времен социализма никуда не делась. С одной стороны, Лена сама спровоцировала пристальные взгляды окружающих, постоянно демонстрируя роскошный образ жизни, — отметила Канделаки.

Кроме того, телеведущая подчеркнула, что прежде чем злорадствовать, стоит задуматься, что многие из людей могут оказаться на месте Блиновской, передает Starhit.

Блиновская была задержана утром 27 апреля при попытке пересечь границу. Видео задержания опубликовал СК РФ. Причиной стало уголовное дело, которое возбудили из-за неуплаты налогов на сумму более 918 миллионов рублей.

Во время допроса блогер полностью признала свою вину и раскаялась. На заседании суда женщина просила не заключать ее под домашний арест, а просто запретить определенные действия, но суд принял сторону обвинения.