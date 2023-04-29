Эрдоган заявил об улучшении своего состояния после желудочного гриппа

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в настоящее время чувствует себя намного лучше после перенесенного желудочного гриппа. Об этом в субботу, 29 апреля, он сообщил корреспонденту телеканала CNN Turk.

— Сейчас, слава богу, намного лучше, — цитирует турецкого лидера ТАСС.

26 апреля Эрдоган почувствовал себя плохо во время интервью с местными телеканалами. Программа была прервана во время вопроса журналиста о перестановках в кабинете министров. Журналист задал свой вопрос, после чего президент Турции временно покинул место проведения беседы.

При этом турецкий вице-президент Фуат Октай заявил, что глава государства перенес «легкую простуду». Сам президент Турции говорил, что это была кишечная инфекция.

На следующий день глава государства чувствовал себя намного лучше и даже принял участие в совместном с Россией официальном оформлении доставки ядерного топлива на энергоблок № 1 атомной электростанции «Аккую». Данный объект возводился при участии специалистов из РФ.

Также Эрдоган рассказал о совместной работе упомянутых стран над платежной системой, картами которой российские туристы смогут пользоваться в республике.