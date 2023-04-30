В Херсоне прогремели мощные взрывы

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Мощные удары нанесены по Херсону в ночь на 30 апреля. Об этом сообщило издание «Коммерсантъ» со ссылкой на украинский телеканал ТСН.

В результате взрывов на территории города была объявлена воздушная тревога. Киевский режим также предпринял аналогичные действия в Сумской, Черниговской и частично Запорожской областях, где тоже прогремели удары, пишет издание.

Согласно сообщениям Министерства обороны РФ, 29 апреля Воздушно-космические силы России нанесли точечный удар по временным лагерям резервистов ВСУ в тылу.

Российские ракетные войска до этого поразили украинский объединенный штаб обороны Артемовска и подразделения «Иностранного легиона» в районе Константиновки. Также они нанесли групповой ракетный удар, который пришелся на пункты временной дислокации подразделений резерва ВСУ.