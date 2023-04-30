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Меркель призвала «не сужать кругозор» в вопросе переговоров по Украине

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Меркель призвала «не сужать кругозор» в вопросе переговоров по Украине
Фото: Bundesregierung

Люди не должны сужать свой кругозор в вопросе мирных переговоров между Россией и Украиной. Такое мнение высказала в воскресенье, 30 апреля, бывший канцлер Германии Ангела Меркель.

— Для меня важно, и я всегда старалась, чтобы мы не слишком сужали свой кругозор в вопросе мирных переговоров между Москвой и Киевом, — подчеркнула она.

По словам экс-канцлера, нельзя сразу критиковать тех, кто призывает к началу переговоров и к дипломатии, как вышло с экс-председателем Мюнхенской конференции по безопасности Вольфгангом Ишингером, передает ZDF.

Также Меркель заявила, что во время пребывания на посту «исчерпала все средства» в попытке предотвратить украинский конфликт. Однако эти слова навлекли на экс-канцлера Германии резкую критику со стороны главы офиса президента Украины Михаила Подоляка.

Подоляк посчитал, что такие заявления Меркель являются просто очередной попыткой бывшего политика оправдаться.

В конце февраля Меркель рассказала, что Минские соглашения дали возможность Украине выиграть время для подготовки к спецоперации. По ее мнению, несмотря на то, что это время не позволило предотвратить конфликт, Киев может не только дать отпор, но и получить необходимую помощь.

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