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«Перестаньте оправдываться»: в Киеве раскритиковали заявление Ангелы Меркель

Евгений Белоусов
В мире
«Перестаньте оправдываться»: в Киеве раскритиковали заявление Ангелы Меркель
Фото: Bundesregierung

Слова экс-канцлера Германии Ангелы Меркель о попытках предотвратить украинский конфликт во время своего правления являются попыткой оправдаться. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в воскресенье, 30 апреля.

— Если вы не можете исправить ошибки прошлого, просто перестаньте оправдываться, — написал он у себя в Twitter.

Ангела Меркель заявила, что во время пребывания на посту «исчерпала все средства» в попытке предотвратить украинский конфликт. Экс-канцлер при этом не стала отвечать на вопрос о возможных сроках окончания конфликта.

В конце февраля Меркель рассказала, что Минские соглашения дали возможность Украине выиграть время для подготовки к спецоперации. По ее мнению, несмотря на то, что это время не дало предотвратить конфликт, Киев может не только дать отпор, но и получить необходимую помощь.

Аналогичное заявление сделал недавно и экс-президент Украины Петр Порошенко. По его словам, подписание Минских соглашений дало Киеву восемь лет на «строительство армии, экономики и глобальной проукраинской антипутинской коалиции».

В конце марта бывший президент Франции Франсуа Олланд заявил, что заключение Минских соглашений оказалось выгодным для властей Украины. По его словам, «время, предоставленное Украине Минскими соглашениями, позволило ей нарастить военную мощь».

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