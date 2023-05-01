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Москвичей в понедельник ожидает прохладная погода с кратковременными дождями

Ирэна Колесова

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Погода в Москве
Город
Москвичей в понедельник ожидает прохладная погода с кратковременными дождями
Фото: Артур Новосильцев / АГН Москва

В Москве 1 мая ожидается облачная погода с прояснениями, а также с кратковременными дождями. Воздух прогреется до 12 градусов тепла. Об этом сообщает сайт российского Гидрометцентра.

Днем температура воздуха в Москве будет варьироваться в диапазоне +10…+12 градусов, ночью столбики термометров опустятся до –1.В Московской области будет немного теплее, до 14 градусов выше нуля. Ночью столбики термометров опустятся до нуля градусов.

В столице ожидается западный и северо-западный ветер со скоростью 4–10 м/c, местами порывы до 15 м/c. Атмосферное давление — 746–752 мм ртутного столба.

В центре европейской части России ожидаются так называемые возвратные заморозки, а в столичном регионе пройдут три волны похолодания. Об этом в субботу, 29 апреля, сообщили в пресс-службе центра погоды «Фобос».

При этом руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Вечерней Москвой» заявил, что в начале майских праздников в Москве установится довольно теплая погода.

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