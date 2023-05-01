РВ: Оборонный объект ВСУ поразили в Днепропетровской области

Фото: Минобороны РФ

В Днепропетровской области поражен украинский военный объект в результате атаки ВС РФ. Об этом сообщили российские военкоры.

В городе Павлоград повредили промышленное предприятие, там вспыхнул пожар.

— По одной версии поражен оборонный объект ракетостроения, по другой — промзона снова использовалась Киевом для хранения вооружения, — сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Кроме того, российские войска ракетным ударом поразили пункт временной дислокации украинской армии в Константиновке в Донецкой народной республике. Всего с начала проведения специальной военной операции российскими войсками были уничтожены 413 самолетов, 230 вертолетов, 3905 беспилотных летательных аппаратов.

28 апреля официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российская армия поразила украинский объединенный штаб обороны Артемовска и подразделения «Иностранного легиона» в районе Константиновки.

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