Проезжую часть на Уральской улице освободили после ДТП с участием ребенка

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Москва, Уральская улица, 4 Карта всех событий

Проезжая часть в районе дома № 4 на Уральской улице, где автомобиль сбил ребенка, освобождена. Об этом в понедельник, 1 мая, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

— Проезжая часть освобождена, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

На данном участке водитель автомобиля сбил ребенка, который переходил дорогу по пешеходному переходу. На место инцидента были отправлены оперативные службы города.

Другое ДТП произошло на Киевском шоссе в Московской области ночью 29 апреля. Грузовик въехал в шесть легковых автомобилей, в результате чего погибло четыре человека, включая двух детей.

С 1 мая мотогруппы спасателей приступили к патрулированию столицы. Их привлекают для ликвидации последствий ДТП, оказания первой помощи пострадавшим в различных происшествиях, поиска потерявшихся в лесу, содействия в тушении пожаров.