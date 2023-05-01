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Проезжую часть на Уральской улице освободили после ДТП с участием ребенка

Евгений Белоусов
Происшествия
Проезжую часть на Уральской улице освободили после ДТП с участием ребенка
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва
Москва, Уральская улица, 4 Карта всех событий

Проезжая часть в районе дома № 4 на Уральской улице, где автомобиль сбил ребенка, освобождена. Об этом в понедельник, 1 мая, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

— Проезжая часть освобождена, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

На данном участке водитель автомобиля сбил ребенка, который переходил дорогу по пешеходному переходу. На место инцидента были отправлены оперативные службы города.

Другое ДТП произошло на Киевском шоссе в Московской области ночью 29 апреля. Грузовик въехал в шесть легковых автомобилей, в результате чего погибло четыре человека, включая двух детей.

С 1 мая мотогруппы спасателей приступили к патрулированию столицы. Их привлекают для ликвидации последствий ДТП, оказания первой помощи пострадавшим в различных происшествиях, поиска потерявшихся в лесу, содействия в тушении пожаров.

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