Сервер ЛДПР в Minecraft не выдержал наплыва посетителей у памятника Жириновскому

Фото: ldpr.ru / скриншот игры Minecraft

К памятнику основателю ЛДПР Владимиру Жириновскому, построенному в компьютерной игре Minecraft, 1 мая «пришли» более 12 тысяч пользователей со всего мира. Об этом сообщили в пресс-службе партии.

— Мы провели в компьютерной игре Minecraft первую цифровую Первомайскую демонстрацию, (которая стала — прим. «ВМ») самым массовым митингом, прошедшим сегодня в стране, — говорится в сообщении.

В ЛДПР отметили, что в какой-то момент сервер не выдержал количества нахлынувших на него людей и отключился. Партия также выразила благодарность всем участникам «цифрового митинга» и отметила, что это только первое из многих мероприятий подобного рода, передает РИА Новости.

Осенью прошлого года в Москве появилась улица Жириновского. Постановление по данному вопросу подписал глава города Сергей Собянин. Имя основателя ЛДПР получил безымянный объект улично-дорожной сети от Нежинской улицы вдоль границы особо охраняемой природной территории регионального значения «Природный заказник «Долина реки Сетуни» в районе Очаково-Матвеевское.

Жириновский умер в апреле 2022 года на 76-м году жизни. До этого политик почти два месяца провел в Центральной клинической больнице с диагнозом «двухсторонняя пневмония». Она развилась из-за коронавирусной инфекции.