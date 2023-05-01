CBC: Два наемника из Канады погибли в районе Артемовска

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Два наемника из Канады, которые сражались на стороне ВСУ, погибли в районе города Артемовска. Об этом в понедельник, 1 мая, сообщил телеканал CBC.

Речь идет о Коуле Зеленко и Кайле Портере, которые ранее служили в Вооруженных силах Канады. На Украине они вступили в иностранный легион.

Их командир рассказал, что наемники в конце апреля получили задание удерживать маршрут снабжения в Артемовске. Когда их подразделение обстреляли, канадцы и три украинских солдата укрылись в укрепленном бункере. Но по нему был нанесен удар, из-за которого все боевики погибли.

По данным CBC, с учетом Портера и Зеленко пять канадцев погибли в ходе конфликта на Украине.

На «дороге смерти» в Артемовске был уничтожен наемник Эндрю Харрис Купер из американского Кливленда, штат Огайо. Его ликвидировали вместе с ирландцем Финбаром Кафферки огнем российской артиллерии.

28 апреля стало известно, что почти 20 высших украинских и зарубежных офицеров были ликвидированы после ракетного удара по территории судостроительного завода в Николаеве. Массированный удар был нанесен во время встречи украинских военных со своими англоязычными коллегами.