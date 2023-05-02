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Приметы и советы

В США пообещали строго наказать россиянина Черкасова в случае экстрадиции

Юлия Курганова
В мире
В США пообещали строго наказать россиянина Черкасова в случае экстрадиции
Фото: shutterstock

Высокопоставленный представитель администрации Соединенных Штатов пригрозил суровым наказанием гражданину России Сергею Черкасову, экстрадиции которого США добиваются от Бразилии.

Россиянина в прошлом году приговорили в Бразилии к 15 годам заключения по обвинениям в шпионаже в интересах иностранного государства и мошенничестве. Америка запросила у Бразилии его экстрадицию. В марте американский Минюст заочно предъявил Черкасову обвинения. В Соединенных Штатах полагают, что россиянин под именем бразильца Виктора Мюллера Феррейры действовал в стране «в качестве агента иностранной державы» и занимался мошенничеством с использованием виз, банковских и электронных средств.

На брифинге представителя администрации Белого дома спросили, планирует ли постпред США в ООН Линда Томас-Гринфилд во время своей поездки в Бразилию 2-4 мая поднимать в беседе с местными властями вопрос об экстрадиции Черкасова. Чиновник порекомендовал обратиться с данным вопросом в Минюст, передает РИА Новости.

— Однако когда зарубежные противники, в том числе РФ, отправляют агентов под прикрытием в Соединенные Штаты, мы найдем их и привлечем к ответственности по всей строгости закона. Я думаю, что это та основа, на которой мы подходим к этому делу, — заявил он.

27 апреля сообщалось, что в столичный суд поступили материалы для выдачи Софьи Сапеги в РФ из Белоруссии. Начнется процедура возвращения россиянки на родину.

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