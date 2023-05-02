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«Желтый» уровень опасности из-за сильного ветра объявили в Москве 3 мая

Лейла Алиева

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Погода в Москве
Город
«Желтый» уровень опасности из-за сильного ветра объявили в Москве 3 мая
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

«Желтый» уровень погодной опасности будет действовать в Московском регионе из-за сильного ветра с 09:00 до 21:00 среды, 3 мая. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

— Ветер. Период предупреждения — с 9:00 3 мая до 21:00 3 мая, — говорится в сообщении.

Уточняется, что порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что москвичей ожидает прохладная и неустойчивая погода в мае. По его словам, количество осадков в последний месяц весны ожидается умеренное — не более 10 процентов выше нормы. Первая декада мая, добавил Тишковец, будет и вовсе «провальной»: температура воздуха окажется на четыре градуса ниже нормы.

При этом руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Вечерней Москвой» заявил, что начало майских праздников будет сопровождаться небольшими порывами ветра, однако по большинству параметров этот период соответствует климатической норме. В дальнейшем в Москве ожидаются периодические осадки.

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