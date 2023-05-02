Андрей Бочкарев: На Алтуфьевском шоссе построят мощный дата-центр

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Москва, Алтуфьевское шоссе, 33Ж Карта всех событий

Центр обработки данных IXcellerate MOS3 в районе Отрадное получил разрешение на строительство. Об этом во вторник, 2 мая, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Новый центр обработки данных появится по адресу Алтуфьевское шоссе, владение 33ж.

— Площадь нового дата-центра в районе Отрадное составит 7,4 тысячи квадратных метров, проектная мощность заявлена в 30 мегаватт. Специалисты Мосгосстройнадзора выдали всю необходимую документацию для начала строительства, — рассказал Андрей Бочкарев.

В состав высокотехнологичного комплекса войдут технический и административный блоки. Чтобы обеспечить бесперебойную работу центра обработки данных, на его территории построят автономную систему энергообеспечения.

В проекте предусмотрено, что на первом этаже здания расположится входная группа, а также помещения административно-бытовой зоны.

Председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко добавил, что на территории дата-центра установят систему видеонаблюдения и детекторы движения. Прилегающая территория будет благоустроена.

Еще один центр обработки данных появится на территории бывшей промзоны «Красный Строитель» в районе Южное Чертаново. Строительство объекта планируется завершить в 2024 году, сообщил Андрей Бочкарев.