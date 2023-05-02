Собянин: Новобранцам в центре «Авангард» выдадут запасную форму

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Московская область, Одинцовский городской округ, площадь имени Маршала Г.К. Жукова Карта всех событий

Московским новобранцам, заключившим контракт о поступлении на военную службу, будет выдана запасная форма. Об этом во вторник, 2 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в ходе встречи с новобранцами в учебно-методическом центре «Авангард» и центре «Патриот» Минобороны России.

— Решили запасную форму дать. Когда будете зачисляться в воинскую часть, чтобы она осталась как запасной, здесь провести первичное обучение и находиться в нормальных условиях для зачисления в воинскую часть, что тоже очень важно, — отметил глава города.

Он также добавил, что в центрах «Авангард» и «Патриот» созданы достаточно хорошие условия для подготовки. По его словам, изначально этот центр предназначался для подростков, однако позднее было принято решение задействовать данный объект для первичной подготовки военнослужащих. Благодаря такой инициативе новобранцы смогут в комфортных условиях обучаться военному делу.

— Еще недавно ваши родители гордились своими дедами, прадедами. Сейчас будут гордиться вами, — цитирует слова Сергея Собянина агентство городских новостей «Москва».

В столице также работает виртуальный помощник по вопросам о поступлении на контрактную службу и о мерах поддержки @MskContract_bot в Telegram. Кроме того, для москвичей работает горячая линия по телефону 117. Всю информацию о контрактной службе можно узнать на специальной странице contract.mos.ru.

Отмечается, что в столичный единый пункт отбора приезжают добровольцы из разных регионов России. На месте они могут пройти все необходимые процедуры в одной локации.