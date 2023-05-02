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Приметы и советы

ПЦУ планирует перенести празднование Рождества на 25 декабря

Евгений Белоусов
В мире
ПЦУ планирует перенести празднование Рождества на 25 декабря
Фото: shutterstock

Православная церковь Украины (ПЦУ) в мае планирует принять календарную реформу. Об этом во вторник, 2 мая, сообщил Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

— Думать над календарной реформой и делать соответствующие шаги в этом направлении мы на самом деле начали давно. Мы выбрали стратегию взвешенных и постепенных шагов, чтобы подготовить паству и не получить церковного разделения из-за этого вопроса, — заявил он.

Календарная реформа, в частности, перенесет празднование Рождества с 7 января на 25 декабря. Реформа также поможет избежать возможного смещения неподвижных праздников и перейти на более точный календарь, передает слова митрополита РИА Новости.

30 марта стало известно, что монахов Украинской православной церкви (УПЦ) вынуждают покинуть стены Киево-Печерской лавры. Поводом стало объявление дирекции заповедника «Киево-Печерская лавра» о расторжении аренды со Свято-Успенской Киево-Печерской лаврой УПЦ.

1 апреля Киевский суд отправил настоятеля Киево-Печерской лавры митрополита Павла под домашний арест на два месяца. Митрополита Павла обвиняют в «оправдании российской агрессии».

Попытки православных украинцев защитить Киево-Печерскую лавру, невзирая на нападки представителей радикальных организаций, продолжаются. Что происходит в лавре, удастся ли прихожанам ее защитить и какой статус сегодня у украинской церкви, выясняла «Вечерняя Москва».

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