Иосиф Пригожин посчитал мистической смерть Юдашкина вслед за Зайцевым
Продюсер Иосиф Пригожин назвал «мистикой» смерть модельера Валентина Юдашкина спустя два дня после гибели другого культового советского и российского кутюрье Вячеслава Зайцева.
— У нас было два культовых персонажа: Зайцев и Юдашкин… Я даже не знаю, с кем их можно сравнить. Их уход с интервалом в два дня — это мистика, — заявил он.
Пригожин также напомнил, что именно он презентовал и успешно продал первую коллекцию Юдашкина. С самим модельером продюсер, по его словам, был знаком еще с 1988 года, передает mk.ru.
Валентин Юдашкин ушел из жизни 2 мая в возрасте 59 лет. Печальную новость сообщила журналистам его супруга. Отмечалось, что модельер долгое время боролся с тяжелой болезнью. «Вечерняя Москва» вспомнила ключевые моменты из биографии известного модельера. Прощение с модельером пройдет 6 мая на Троекуровском кладбище Москвы.
Вячеслав Зайцев скончался 30 апреля. Предварительной причиной смерти стало внутреннее кровотечение в желудочно-кишечном тракте, вызванное язвой желудка. С таким диагнозом модельера госпитализировали в одну из московских клиник, однако врачам не удалось его спасти, он умер в реанимации.