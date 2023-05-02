Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Иосиф Пригожин посчитал мистической смерть Юдашкина вслед за Зайцевым

Евгений Белоусов
Общество
Иосиф Пригожин посчитал мистической смерть Юдашкина вслед за Зайцевым
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Продюсер Иосиф Пригожин назвал «мистикой» смерть модельера Валентина Юдашкина спустя два дня после гибели другого культового советского и российского кутюрье Вячеслава Зайцева.

— У нас было два культовых персонажа: Зайцев и Юдашкин… Я даже не знаю, с кем их можно сравнить. Их уход с интервалом в два дня — это мистика, — заявил он.

Пригожин также напомнил, что именно он презентовал и успешно продал первую коллекцию Юдашкина. С самим модельером продюсер, по его словам, был знаком еще с 1988 года, передает mk.ru.

Валентин Юдашкин ушел из жизни 2 мая в возрасте 59 лет. Печальную новость сообщила журналистам его супруга. Отмечалось, что модельер долгое время боролся с тяжелой болезнью. «Вечерняя Москва» вспомнила ключевые моменты из биографии известного модельера. Прощение с модельером пройдет 6 мая на Троекуровском кладбище Москвы.

2013 год / Фото: РИА Новости
1/14
2013 год / Фото: РИА Новости
2018 год / Фото: РИА Новости
2/14
2018 год / Фото: РИА Новости
С супругой Мариной. 2021 год / Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
3/14
С супругой Мариной. 2021 год / Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
С модельером Вячеславом Зайцевым, 2016 год / Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
4/14
С модельером Вячеславом Зайцевым, 2016 год / Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
С супругой Мариной, 2013 год / Фото: ИТАР-ТАСС / Сергей Бобылев
5/14
С супругой Мариной, 2013 год / Фото: ИТАР-ТАСС / Сергей Бобылев
2013 год / Фото: ИТАР-ТАСС / Сергей Бобылев
6/14
2013 год / Фото: ИТАР-ТАСС / Сергей Бобылев
С Филиппом Киркоровым после показа своей коллекции, 2013 год / Фото: ИТАР-ТАСС / Сергей Бобылев
7/14
С Филиппом Киркоровым после показа своей коллекции, 2013 год / Фото: ИТАР-ТАСС / Сергей Бобылев
Перед открытием магазина в Петровском пассаже, 1991 год / Созинов Виталий / Фотохроника ТАСС
8/14
Перед открытием магазина в Петровском пассаже, 1991 год / Созинов Виталий / Фотохроника ТАСС
Во время подбора обуви для демонстрации моделей одежды, 1992 год / Фото: РИА Новости
9/14
Во время подбора обуви для демонстрации моделей одежды, 1992 год / Фото: РИА Новости
1996 год / Фото: РИА Новости
10/14
1996 год / Фото: РИА Новости
С Аллой Пугачевой, 1998 год / Фото: РИА Новости
11/14
С Аллой Пугачевой, 1998 год / Фото: РИА Новости
С Владимиром Путиным и заместителем министра обороны РФ по тылу Владимиром Исаковым во время осмотра новой формы для военнослужащих, 2008 год / Фото: РИА Новости
12/14
С Владимиром Путиным и заместителем министра обороны РФ по тылу Владимиром Исаковым во время осмотра новой формы для военнослужащих, 2008 год / Фото: РИА Новости
2018 год / Фото: РИА Новости
13/14
2018 год / Фото: РИА Новости
На репетиции перед показом своей новой коллекции весна-лето 2019 года / Фото: РИА Новости
14/14
На репетиции перед показом своей новой коллекции весна-лето 2019 года / Фото: РИА Новости

Вячеслав Зайцев скончался 30 апреля. Предварительной причиной смерти стало внутреннее кровотечение в желудочно-кишечном тракте, вызванное язвой желудка. С таким диагнозом модельера госпитализировали в одну из московских клиник, однако врачам не удалось его спасти, он умер в реанимации.

Знаменитости Иосиф Пригожин Вячеслав Зайцев Валентин Юдашкин
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как начинается что-то важное

Татьяна Кижеватова
Татьяна Кижеватова

Вопрос парковок решен успешно

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как потомки фронтовых поэтов предают память великих предков

Александр Рикель
Александр Рикель

Чем полезна мода на психологов

Никита Михалков
Никита Михалков

Упрощать — все равно что отменять

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Обострение психических атак: зачем Киев запускает беспилотники

Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Взрослые девочки любят сказки: почему россиянкам нравятся турки

Все мнения
О проекте