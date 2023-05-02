Иосиф Пригожин посчитал мистической смерть Юдашкина вслед за Зайцевым

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Продюсер Иосиф Пригожин назвал «мистикой» смерть модельера Валентина Юдашкина спустя два дня после гибели другого культового советского и российского кутюрье Вячеслава Зайцева.

— У нас было два культовых персонажа: Зайцев и Юдашкин… Я даже не знаю, с кем их можно сравнить. Их уход с интервалом в два дня — это мистика, — заявил он.

Пригожин также напомнил, что именно он презентовал и успешно продал первую коллекцию Юдашкина. С самим модельером продюсер, по его словам, был знаком еще с 1988 года, передает mk.ru.

Валентин Юдашкин ушел из жизни 2 мая в возрасте 59 лет. Печальную новость сообщила журналистам его супруга. Отмечалось, что модельер долгое время боролся с тяжелой болезнью. «Вечерняя Москва» вспомнила ключевые моменты из биографии известного модельера. Прощение с модельером пройдет 6 мая на Троекуровском кладбище Москвы.

1/14 2013 год / Фото: РИА Новости 2/14 2018 год / Фото: РИА Новости 3/14 С супругой Мариной. 2021 год / Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС 4/14 С модельером Вячеславом Зайцевым, 2016 год / Фото: Владимир Смирнов/ТАСС 5/14 С супругой Мариной, 2013 год / Фото: ИТАР-ТАСС / Сергей Бобылев 6/14 2013 год / Фото: ИТАР-ТАСС / Сергей Бобылев 7/14 С Филиппом Киркоровым после показа своей коллекции, 2013 год / Фото: ИТАР-ТАСС / Сергей Бобылев 8/14 Перед открытием магазина в Петровском пассаже, 1991 год / Созинов Виталий / Фотохроника ТАСС 9/14 Во время подбора обуви для демонстрации моделей одежды, 1992 год / Фото: РИА Новости 10/14 1996 год / Фото: РИА Новости 11/14 С Аллой Пугачевой, 1998 год / Фото: РИА Новости 12/14 С Владимиром Путиным и заместителем министра обороны РФ по тылу Владимиром Исаковым во время осмотра новой формы для военнослужащих, 2008 год / Фото: РИА Новости 13/14 2018 год / Фото: РИА Новости 14/14 На репетиции перед показом своей новой коллекции весна-лето 2019 года / Фото: РИА Новости

Вячеслав Зайцев скончался 30 апреля. Предварительной причиной смерти стало внутреннее кровотечение в желудочно-кишечном тракте, вызванное язвой желудка. С таким диагнозом модельера госпитализировали в одну из московских клиник, однако врачам не удалось его спасти, он умер в реанимации.