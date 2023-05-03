WP: Зеленский заявил, что узнал об утечке секретных документов США из СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что узнал об утечке секретных данных Пентагона из прессы. Об этом написало издание Washington Post.
Украинский лидер сказал в интервью, что «узнал об утечках как и все остальные — из новостей».
— Я заранее не получал информации ни из Белого дома, ни из Пентагона. Это определенно плохая история, — приводит газета слова президента Украины.
Зеленский добавил, что это плохо для репутации Белого дома и Соединенных Штатов.
13 апреля ФБР арестовало 21-летнего военнослужащего Воздушных сил нацгвардии США Джека Тейшейру, которого подозревают в утечке секретных данных Пентагона. Как утверждается, он был куратором частной интернет-группы под названием Thug Shaker Central, где объединились 20–30 человек из общей любви к оружию, видеоиграм и мемам.
1 мая сообщалось, что Джек Тейшейра предстал перед судом в Массачусетсе, где его обвиняют в несанкционированном хранении и распространении секретной информации Пентагона. Согласно следствию, Тейшейра стал выкладывать секретные документы в интернет в феврале прошлого года, результатом чего стало обнародование сотен данных о национальной безопасности Соединенных Штатов Америки.