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Приметы и советы

WP: Зеленский заявил, что узнал об утечке секретных документов США из СМИ

Юлия Курганова
В мире
WP: Зеленский заявил, что узнал об утечке секретных документов США из СМИ
Фото: bundeskanzleramt.at

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что узнал об утечке секретных данных Пентагона из прессы. Об этом написало издание Washington Post.

Украинский лидер сказал в интервью, что «узнал об утечках как и все остальные — из новостей».

— Я заранее не получал информации ни из Белого дома, ни из Пентагона. Это определенно плохая история, — приводит газета слова президента Украины.

Зеленский добавил, что это плохо для репутации Белого дома и Соединенных Штатов.

13 апреля ФБР арестовало 21-летнего военнослужащего Воздушных сил нацгвардии США Джека Тейшейру, которого подозревают в утечке секретных данных Пентагона. Как утверждается, он был куратором частной интернет-группы под названием Thug Shaker Central, где объединились 20–30 человек из общей любви к оружию, видеоиграм и мемам.

1 мая сообщалось, что Джек Тейшейра предстал перед судом в Массачусетсе, где его обвиняют в несанкционированном хранении и распространении секретной информации Пентагона. Согласно следствию, Тейшейра стал выкладывать секретные документы в интернет в феврале прошлого года, результатом чего стало обнародование сотен данных о национальной безопасности Соединенных Штатов Америки.

Украина СМИ Утечки данных Пентагон Владимир Зеленский
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