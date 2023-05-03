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Приметы и советы

Роза Сябитова показала видео с подросшей внучкой Мирославой

Юлия Курганова
Общество
Роза Сябитова показала видео с подросшей внучкой Мирославой
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Телеведущая и сваха Роза Сябитова показала подросшую внучку. Она разместила видео с 9-месячной Мирославой и рассказала о важности головного убора для детей.

По мнению знаменитости, родители должны обезопасить своих чад во время летних прогулок, так как в этот период можно получить солнечный удар. Сябитова отметила, что уже можно закупаться «чепчиками или косынками».

— Я типичная советская мамочка, а теперь — бабушка. И этим горжусь. Считаю, что ребенку нужен головной убор, чтобы уберечь от солнечного удара, — написала сваха в Telegram-канале.

Также она отметила, что на участке около ее дома много солнца, поэтому звездная бабушка будет «защищать» маленькую внучку с помощью «косынки или чепчика».

Мирослава родилась в семье дочери телеведущей Ксении в июле 2022 года.

Видео: Telegram / Сябитова Роза

Народная артистка РФ Лариса Долина рассказала, какой ее страх связан с 12-летней внучкой Александрой. Девочка уже выступает с певицей на большой сцене. Звезда поделилась, что переживает о том, как к внучке отнесется общественность.

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