Роза Сябитова показала видео с подросшей внучкой Мирославой
Телеведущая и сваха Роза Сябитова показала подросшую внучку. Она разместила видео с 9-месячной Мирославой и рассказала о важности головного убора для детей.
По мнению знаменитости, родители должны обезопасить своих чад во время летних прогулок, так как в этот период можно получить солнечный удар. Сябитова отметила, что уже можно закупаться «чепчиками или косынками».
— Я типичная советская мамочка, а теперь — бабушка. И этим горжусь. Считаю, что ребенку нужен головной убор, чтобы уберечь от солнечного удара, — написала сваха в Telegram-канале.
Также она отметила, что на участке около ее дома много солнца, поэтому звездная бабушка будет «защищать» маленькую внучку с помощью «косынки или чепчика».
Мирослава родилась в семье дочери телеведущей Ксении в июле 2022 года.
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