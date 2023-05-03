Роза Сябитова показала видео с подросшей внучкой Мирославой

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Телеведущая и сваха Роза Сябитова показала подросшую внучку. Она разместила видео с 9-месячной Мирославой и рассказала о важности головного убора для детей.

По мнению знаменитости, родители должны обезопасить своих чад во время летних прогулок, так как в этот период можно получить солнечный удар. Сябитова отметила, что уже можно закупаться «чепчиками или косынками».

— Я типичная советская мамочка, а теперь — бабушка. И этим горжусь. Считаю, что ребенку нужен головной убор, чтобы уберечь от солнечного удара, — написала сваха в Telegram-канале.

Также она отметила, что на участке около ее дома много солнца, поэтому звездная бабушка будет «защищать» маленькую внучку с помощью «косынки или чепчика».

Мирослава родилась в семье дочери телеведущей Ксении в июле 2022 года.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Telegram / Сябитова Роза

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