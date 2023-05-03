Российским авиакомпаниям выдали допуски на полеты в три пляжные страны

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Росавиация выдала новые допуски на международные рейсы для российских авиакомпаний. В списке есть и три пляжные страны. Соответствующий приказ представили на официальном сайте ведомства.

Авиакомпании из России получили разрешение на перевозку пассажиров на Шри-Ланку, в Объединенные Арабские Эмираты и Турцию. При этом они смогут открыть рейсы не только из Москвы и Санкт-Петербурга.

Полететь на Шри-Ланку российскими авиалиниями пассажиры смогут из Екатеринбурга, Казани, Уфы, Новосибирска и Красноярска. В ОАЭ могут открыться рейсы из Сочи и Махачкалы. В Турцию можно отправиться из Волгограда, Саратова, Новосибирска и Екатеринбурга, следует из размещенного на портале ведомства документа.

Россия и Турция увеличат объем пассажирских авиаперевозок, сообщили в пресс-службе Министерства транспорта РФ. Так, подтверждены заявки турецких авиакомпаний на выполнение дополнительных полетов в Россию с суммарной частотой 49 рейсов в неделю.

В России вырос спрос на шенгенские визы и туры в Европу. Эксперт по туризму Николай Мельник рассказал «Вечерней Москве», по каким маршрутам можно попасть в Европу в 2023 году. Как отметил специалист, сейчас россияне могут улететь в ЕС из любой страны, у которой открыто авиасообщение с государством Шенгенского соглашения.