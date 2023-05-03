Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Российским авиакомпаниям выдали допуски на полеты в три пляжные страны

Полина Пашкина
В мире
Российским авиакомпаниям выдали допуски на полеты в три пляжные страны
Фото: Unsplash

Росавиация выдала новые допуски на международные рейсы для российских авиакомпаний. В списке есть и три пляжные страны. Соответствующий приказ представили на официальном сайте ведомства.

Авиакомпании из России получили разрешение на перевозку пассажиров на Шри-Ланку, в Объединенные Арабские Эмираты и Турцию. При этом они смогут открыть рейсы не только из Москвы и Санкт-Петербурга.

Полететь на Шри-Ланку российскими авиалиниями пассажиры смогут из Екатеринбурга, Казани, Уфы, Новосибирска и Красноярска. В ОАЭ могут открыться рейсы из Сочи и Махачкалы. В Турцию можно отправиться из Волгограда, Саратова, Новосибирска и Екатеринбурга, следует из размещенного на портале ведомства документа.

Россия и Турция увеличат объем пассажирских авиаперевозок, сообщили в пресс-службе Министерства транспорта РФ. Так, подтверждены заявки турецких авиакомпаний на выполнение дополнительных полетов в Россию с суммарной частотой 49 рейсов в неделю.

В России вырос спрос на шенгенские визы и туры в Европу. Эксперт по туризму Николай Мельник рассказал «Вечерней Москве», по каким маршрутам можно попасть в Европу в 2023 году. Как отметил специалист, сейчас россияне могут улететь в ЕС из любой страны, у которой открыто авиасообщение с государством Шенгенского соглашения.

Росавиация Россия Туризм
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как начинается что-то важное

Татьяна Кижеватова
Татьяна Кижеватова

Вопрос парковок решен успешно

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как потомки фронтовых поэтов предают память великих предков

Александр Рикель
Александр Рикель

Чем полезна мода на психологов

Никита Михалков
Никита Михалков

Упрощать — все равно что отменять

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Обострение психических атак: зачем Киев запускает беспилотники

Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Взрослые девочки любят сказки: почему россиянкам нравятся турки

Все мнения
О проекте