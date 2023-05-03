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CNN: В США после слов Зеленского об утечке заявили, что постоянно контактируют с Киевом

Лейла Алиева
В мире
CNN: В США после слов Зеленского об утечке заявили, что постоянно контактируют с Киевом
Фото: Unsplash

Вашингтон постоянно находится на связи с Киевом, в частности, по вопросам обнародования информации. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванного чиновника из США.

— Мы находимся в постоянном контакте с нашими украинскими коллегами по целому ряду вопросов, в том числе по поводу несанкционированного раскрытия информации. Но мы не собираемся вдаваться в подробности этих частных обсуждений, — цитирует его CNN.

3 мая президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что узнал из прессы об утечке секретных данных Пентагона. По мнению украинского лидера, утечка документов — это плохо для репутации Белого дома и Соединенных Штатов.

Утечка секретных документов Соединенных Штатов позволит РФ лучше противостоять шпионажу. Такое мнение высказал экс-офицер американской разведки Чарльз Морган.

Пентагон проводит активное расследование этого вопиющего случая. Западная пресса уже назвала произошедшее ударом по США и их союзникам. Какие документы «потерял» Пентагон, можно ли им доверять и как случившееся повлияет на конфликт на Украине, разбирались в материале «Вечерней Москвы».

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