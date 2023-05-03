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Новая Зеландия ввела санкции в отношении девяти россиян и 18 предприятий. Об этом в среду, 3 мая, сообщила глава МИД страны Нания Махута.

— Новая Зеландия вводит дополнительные санкции, направленные против 18 российских предприятий и девяти граждан, поддерживающих войну России против Украины, — сказала она.

Новые санкции коснутся ряда руководителей ФСБ и Службы внешней разведки. Кроме того, ограничения будут действовать для тех граждан, которые участвуют в создании и покупке оружия и военных технологий, передает ТАСС.

В феврале Веллингтон объявил о санкциях в отношении 87 граждан России в связи с ситуацией на Украине. В санкционный список вошли политики, члены Центральной избирательной комиссии и военнослужащие.

Недавно стало известно, что США и Европа готовят новые санкции в отношении России. Как сообщает Bloomberg, саммит лидеров G7 («Большой семерки») станет площадкой для обсуждения этой темы. Мероприятие пройдет в период с 19 по 21 мая.

Почему в Евросоюзе не могут согласовать новый пакет антироссийских ограничений — в материале «Вечерней Москвы».