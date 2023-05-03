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Пожарные ликвидировали открытое горение резервуара с нефтепродуктами на Кубани

Евгений Силаев
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Пожарные ликвидировали открытое горение резервуара с нефтепродуктами на Кубани
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Пожарные ликвидировали открытое горение резервуара с нефтепродуктами в Темрюкском районе Краснодарского края. Об этом в среду, 3 мая, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

— Темрюкский район, поселок Волна, улица Таманская, 8. В 20:15 ликвидация открытого горения, — цитирует сообщение ТАСС.

Ночью 3 мая в Темрюкском районе загорелся резервуар с нефтепродуктами. Губернатор региона Вениамин Кондратьев отметил, что жителям поселка ничего не угрожает. Сотрудники МЧС делают все возможное, чтобы предотвратить распространение огня.

Площадь возгорания на территории кубанской нефтебазы достигла 1,2 тысячи квадратных метров. В тушении пожара были задействованы 23 единицы техники и 85 человек личного состава.

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