СК подтвердил факт обнаружения тела пропавшей без вести на трассе М-4 «Дон» девушки-аниматора

Фото: СК РФ

Тело 19-летней девушки-аниматора, которая без вести пропала несколько дней назад на трассе М-4 «Дон» в Краснодарском крае, найдено. Об этом в четверг, 4 мая, сообщили в СУ СКР по региону.

Уточняется, что тело девушки с признаками насильственной смерти было обнаружено в лесополосе на территории Ленинградского района.

— В настоящее время следователи и криминалисты краевого управления СКР продолжают проведение следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательств, назначен полный комплекс судебных экспертиз, — говорится в сообщении.

30 апреля стало известно о том, что в Выселковском районе при загадочных обстоятельствах пропали два аниматора: 37-летний Кирилл Чубко и его 19-летняя коллега Татьяна Мостыко. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух лиц». Вскоре следователи обнаружили машину погибших. А спустя пару дней нашли тело мужчины.

Сгоревший автомобиль погибшего также был найден в кювете у проселочной дороги. Подробнее об этом — в материале «ВМ».