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Расписание электричек Ленинградского направления ОЖД изменится 5 мая

Евгений Жуков
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Расписание электричек Ленинградского направления ОЖД изменится 5 мая
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

В пятницу, 5 мая, изменится расписание движения поездов на Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги (ОЖД). Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы в четверг, 4 мая.

— Интервалы движения поездов увеличены: днем — до 30 минут, после 20:00 — до 40 минут. В пиковые часы интервалы движения сохранены, — говорится в сообщении.

Кроме того, часть составов будет следовать от / до станции Сходня. Также некоторые рейсы были отменены. После 18:00 при движении в сторону Подмосковья у некоторых поездов изменится набор остановок.

Подобное решение необходимо для модернизации инфраструктуры на станции Крюково в рамках подготовки к запуску третьего маршрута Московского центрального диаметра, а также для обновления путевой инфраструктуры в дальнем пригороде, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Также в Дептрансе рассказали, что каждый день идут работы по соединению Ленинградского и Казанского направлений, где уже через несколько месяцев поедут первые поезда МЦД-3. Сейчас на этом участке специалисты возводят 800-метровый тоннель, укладывают новые пути. Участок практически полностью перестраивается.

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