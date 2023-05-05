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Тест системы «СберТройка» начался в Ростовской области

Евгений Белоусов
Город
Тест системы «СберТройка» начался в Ростовской области
Фото: Екатерина Якель / Вечерняя Москва

Билетная система Москвы «СберТройка» в тестовом режиме заработала в Ростовской области. Об этом в пятницу, 5 мая, сообщил руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной структуры Москвы Максим Ликсутов.

— Благодарим руководство Ростовской области и лично губернатора Василия Голубева за сотрудничество и желание сделать поездки жителей региона в городском транспорте комфортнее и безопаснее, — заявил он.

По слова Ликсутова, теперь «СберТройка» действует в 90 процентах городского транспорта региона или в 2390 транспортных средства. Система стала доступна для более четырех миллионов человек.

Пассажиры Ростовской области пассажиры могут рассчитаться за проезд картой «Тройка», банковскими картами, ростовской транспортной и льготной картой «Простор». Кроме того, власти региона могут качественно анализировать пассажиропоток в Ростовской области, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

В начале апреля сервис «СберТройка СОЦ» заработал в Архангельске. На льготной карте использован шрифт Брайля, а если пассажир потеряет ее, то в ГБУ «Архтелецентр» быстро заменят карту.

В марте билетная система Москвы «СберТройка» успешно прошла тестирование и начала работу в Курске. Для оплаты проезда пассажиры могут привязать карты к личному кабинету.

В начале февраля мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что билетная система на базе столичной карты «Тройка» является полностью российской разработкой.

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