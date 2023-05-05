Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 77 рублей впервые с 31 марта

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Курс доллара на Московской бирже опустился ниже 77 рублей впервые с 31 марта текущего года. Об этом в пятницу, 5 мая, свидетельствуют данные торгов.

Согласно представленным данным, курс американской валюты на 10:03 по московскому времени снижается на 83 копейки — до 77,22 рубля (минутами ранее опускался до 76,98 рубля).

Евро в свою очередь подешевел на 79 копеек. Стоимость европейской валюты в ходе торгов составляла 85,39 рубля, отмечается на сайте Мосбиржи.

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов заявил, что в мае доллар может достигнуть отметки 85 рублей, однако сильного ослабления российской валюты не ожидается.

В свою очередь кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев не исключил возвращения курса доллара к 60 рублям. По его словам, это произойдет в том случае, если Россия радикально улучшит свое положение в экономике.

Российский миллиардер Олег Дерипаска высказал мнение, что доллар перестанет быть доминирующей валютой в мире через пять лет. Он предположил, что через пять лет мир станет сбалансированным, а расчеты — диверсифицированными. Это событие будет сопровождаться трудностями.