Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 77 рублей впервые с 31 марта

Лейла Алиева

Сюжет: 

Курс рубля
Финансы
Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 77 рублей впервые с 31 марта
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Курс доллара на Московской бирже опустился ниже 77 рублей впервые с 31 марта текущего года. Об этом в пятницу, 5 мая, свидетельствуют данные торгов.

Согласно представленным данным, курс американской валюты на 10:03 по московскому времени снижается на 83 копейки — до 77,22 рубля (минутами ранее опускался до 76,98 рубля).

Евро в свою очередь подешевел на 79 копеек. Стоимость европейской валюты в ходе торгов составляла 85,39 рубля, отмечается на сайте Мосбиржи.

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов заявил, что в мае доллар может достигнуть отметки 85 рублей, однако сильного ослабления российской валюты не ожидается.

В свою очередь кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев не исключил возвращения курса доллара к 60 рублям. По его словам, это произойдет в том случае, если Россия радикально улучшит свое положение в экономике.

Российский миллиардер Олег Дерипаска высказал мнение, что доллар перестанет быть доминирующей валютой в мире через пять лет. Он предположил, что через пять лет мир станет сбалансированным, а расчеты — диверсифицированными. Это событие будет сопровождаться трудностями.

Московская биржа Доллар Рубль
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Зачем в Киеве задрали юбку богине Кали

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Бесславный финал: в преддверии Дня Победы ФСБ опубликовала новые архивные документы о самоубийстве Гитлера

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Повод вспомнить отличные песни: почему рейтинги сериала «За полчаса до весны» зашкалили

Игорь Черницкий
Игорь Черницкий

Работа настоящих мужчин: престиж военной профессии достиг высочайшего уровня

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Старая модель на новый лад: получится ли отказаться от Болонской системы образования

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Запрещено все, что не разрешено: чего ждать от нового пакета антироссийских санкций

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как начинается что-то важное

Все мнения
О проекте