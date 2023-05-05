Лавров проводит пресс-конференцию после заседания глав МИД стран ШОС

Фото: МИД РФ

Глава МИД России Сергей Лавров в пятницу, 5 мая, начал пресс-конференцию после заседания министров иностранных дел стран — участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Российский министр отметил, что многие его коллеги на ШОС, в том числе глава МИД Пакистана Билавал Зардари, осудили недавний теракт с дронами против Кремля. Он добавил, что Москва планирует ответить на эту атаку не разговорами, а конкретными действиями.

Лавров также отметил, что президент Украины Владимир Зеленский делает все, чтобы любая уважающая себя страна не захотела с ним общаться, передает ТАСС.

Заседание министров проходит 4–5 мая в столице штата Гоа городе Панаджи на юге Индии, председательствующей в организации.

В ночь на среду, 3 мая, кремлевскую резиденцию Путина атаковали беспилотники. В результате были повреждены два медных листа на куполе Сенатского дворца.

Владимир Зеленский в связи с данной ситуацией заявил, что Киев не планировал атаки на президента России Владимира Путина и Москву.

Представитель Белого дома по нацбезопасности Джон Кирби добавил, что заявления правительства РФ о том, что военно-политическое руководство Штатов стоит за атакой дронов на Кремль, являются ложными.