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Представитель Белого дома Кирби: США непричастны к атакам беспилотников на Кремль

Евгений Жуков
В мире
Представитель Белого дома Кирби: США непричастны к атакам беспилотников на Кремль
Фото: shutterstock

Утверждения российского правительства о том, что военно-политическое руководство Соединенных Штатов стоит за атакой беспилотных летательных аппаратов на Кремль, являются ложными. С таким заявлением в четверг, 4 мая, выступил официальный представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби.

— Мы пока не знаем, что случилось, мы не делаем каких-либо оценок. Я видел утром комментарии (пресс-секретаря президента РФ — прим. «ВМ») Дмитрия Пескова, утверждения, что мы каким-то образом причастны к этому, что Вашингтон причастен. Я могу заверить вас, что не было никакого участия Соединенных Штатов, — цитирует слова американского чиновника ТАСС.

В ночь на среду, 3 мая, кремлевскую резиденцию Путина атаковали беспилотники. В результате были повреждены два медных листа на куполе Сенатского дворца.

Российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что Москва ответит на атаку беспилотников на Кремль, когда посчитает нужным. Согласно заявлению дипломата, власти РФ дадут ответ после анализа всех угроз, созданных украинским руководством.

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