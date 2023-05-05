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Фигуранты уголовного дела об избиении Алексея Шведа не признали вину

Степан Жирнов
Происшествия
Фигуранты уголовного дела об избиении Алексея Шведа не признали вину
Фото: vk/cskabasket
Москва, Большая Никитская улица Карта всех событий

Молодые люди, которых задержали по подозрению в избиении баскетболиста столичного ЦСКА Алексея Шведа, не признали свою вину. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в пятницу, 5 мая.

По ее словам, задержанных 2005 и 2003 годов рождения обвинили по статье «Хулиганство, совершенное группой лиц», однако они свою вину не признали. В скором времени Следственный комитет обратится в суд с просьбой избрать молодым людям меру пресечения.

Нападение, о котором идет речь, произошло на выходе из ресторана на Большой Никитской улице вечером 1 мая. Знаменитый баскетболист поссорился с группой людей, которые его избили.

В какой-то момент от полученного удара Швед упал на асфальт и ударился головой, в результате чего получил проникающую черепно-мозговую травму с переломами костей черепа и ушибом головного мозга.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. В данный момент правоохранители задержали троих подозреваемых, одному из которых еще нет 18 лет. В связи с этим расследованием займется Следственный комитет. Позже выяснилось, что у нападавших был четвертый соучастник.

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