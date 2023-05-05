«Имеет право»: Московский зоопарк показал, как панда Жуи отдыхает в пятничное утро

Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Москва, Большая Грузинская улица, 1 Карта всех событий

Московский зоопарк опубликовал видео с пандой Жуи, который отдыхает в будний день, «пока остальные работают». Кадры показала пресс-служба столичного зоосада в пятницу, 5 мая.

— Доброе пятничное утро с Жуи. Вот вы сейчас куда-то едете, а он спит. Имеет право, — говорится в Telegram-канале зоопарка.

На кадрах видна часть вольера, где лежит Жуи и мирно спит.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Telegram / Московский зоопарк

Другой обитатель столичного зоопарка, манул Тимофей, начал худеть после зимы. Теперь он весит 4,2 килограмма, что является нормальным летним весом для него. Обычно Тимоша ведет ночной образ жизни: манул предпочитает выходить из домика поздним вечером. В это время животное ходит по крышам и лесенкам.

Недавно генеральный директор зоосада Светлана Акулова поделилась видео с эффектным выходом манула Тимофея. На видео можно увидеть, как животное скрылось с добычей в своем убежище.

Также в Московском зоопарке проживает множество видов животных. Недавно в зоосаду поделились видео со степной кошкой, которая отдыхала, качаясь в красном гамаке.