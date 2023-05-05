Временно не ходят трамваи от метро «Пролетарская» до станции МЦК Угрешская

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Москва, Угрешская улица, 29 Карта всех событий

По техническим причинам на участке от метро «Пролетарская» до станции МЦК Угрешская временно не ходят трамваи. Об этом в пятницу, 5 мая, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Уточняется, что маршрут трамвая № 43 укоротили до метро «Пролетарская». Сесть в транспорт можно на втором выходе со станции.

— Вместо трамваев ходят автобусы — от МЦК Угрешская до метро «Пролетарская». Будьте внимательны, следите за объявлениями водителей, — говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс. Оперативно».

На проспекте Мира в районе остановки «Сельскохозяйственная улица» задерживались трамваи № 17. Их маршрут временно изменили. Позднее движение было восстановлено.

На Варшавском шоссе в воскресенье, 30 апреля, в районе остановки «Новоданиловский проезд — Академия водного транспорта», задерживались трамваи ряда маршрутов. Интервалы увеличились у трамваев № 3, 16, 47 и 49. Позднее движение восстановили.

28 апреля на пересечении Варшавского шоссе и Нагатинской улицы по техническим причинам также задерживались трамваи № 47 и 49. Маршруты пришлось временно изменить.