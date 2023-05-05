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Приметы и советы

Вайкуле рассказала, зачем Пугачева вернулась в Москву

Араз Салехов
Общество
Вайкуле рассказала, зачем Пугачева вернулась в Москву
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Российская певица Алла Пугачева собирается прийти на похороны модельера Валентина Юдашкина. Об этом сообщила артистка Лайма Вайкуле.

— Мне Алла позавчера сказала, что летит на похороны к Валентину Юдашкину. Она говорила: «Валя приезжал ко мне совсем больной пару недель назад. Я сейчас что, не поеду к нему на похороны?», — цитирует ее «Стархит».

Примадонна 3 мая вернулась в Москву.

По мнению музыкального продюсера Иосифа Пригожина, в случае если Пугачева вернется в Россию, ей придется извиниться как перед аудиторией, так и перед страной.

Юдашкин ушел из жизни 2 мая в возрасте 59 лет. Печальную новость сообщила журналистам его супруга. Отмечалось, что модельер долгое время боролся с тяжелой болезнью. «Вечерняя Москва» вспомнила ключевые моменты из биографии известного модельера.

Возле Дома моды после смерти Валентина Юдашкина на Кутузовском проспекте появились цветы, а также портрет модельера. Его установили на входе в Дом моды. Ниже фотографии поклонники положили орхидеи, а в брендированный дизайнерский сапог поставили шесть белых цветов.

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