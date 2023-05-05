СМИ: Прилетевшая в Россию Пугачева вернулась в свой замок в Грязи

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Народная артистка СССР, певица Алла Пугачева, недавно прилетевшая в Россию, вновь поселилась в своем замке в деревне Грязь. Об этом рассказали коллеги Примадонны.

Пугачева прилетела в Москву регулярным рейсом из Тель-Авива всего на несколько дней, чтобы проститься со своим давним другом — модельером Валентином Юдашкиным, который скончался 2 мая. Компанию певице составила мать покойного кутюрье Раиса Юдашкина, которая проживает в Израиле.

Несмотря на слухи о якобы продаже замка Пугачевой в Грязи неизвестному богачу за баснословную сумму, теперь очевидно, что это был просто фейк. В настоящее время Пугачева остановилась в своем замке, передает со ссылкой на источник kp.ru.

Примадонна 3 мая вернулась в Москву. О том, что Пугачева прилетела проститься с Юдашкиным, рассказала певица Лайма Вайкуле.

Юдашкин ушел из жизни 2 мая в возрасте 59 лет. Печальную новость сообщила журналистам его супруга. Отмечалось, что модельер долгое время боролся с тяжелой болезнью. «Вечерняя Москва» вспомнила ключевые моменты из биографии известного модельера.

Возле Дома моды после смерти Валентина Юдашкина на Кутузовском проспекте появились цветы, а также портрет модельера. Его установили на входе в Дом моды.